Kate Middleton fotografata: ecco il suo volto dopo il termine del ciclo di chemio

Un giorno che scrive una piccola pagina di storia della famiglia reale inglese, oggi, domenica 22 settembre. Il punto è che Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo aver completato il ciclo di chemioterapia contro il cancro (la notizia della fine del ciclo era stata data nelle ultime settimane proprio dalla famiglia reale).

La principessa del Galles è stata avvistata insieme al marito, il principe William, mentre si recava in chiesa insieme a re Carlo III e alla regina Camilla vicino alla tenuta reale di Balmoral in Scozia. La coppia era in auto ed è stata fotografata: le immagini sono state rilanciate da tutti i media britannici. Il volto di Kate Middleton, nello scatto, appare sereno, la principessa dunque sembra in buona salute.

Lo scorso 9 settembre Kate Middleton aveva annunciato di aver concluso il ciclo di cure di sei mesi contro il tumore e di essere pronta a tornare, gradualmente, ai suoi doveri pubblici. Dall'inizio dell'anno Kate ha fatto due apparizioni in pubblico: la prima durante la parata del compleanno del re a giugno, nota come Trooping the Colour, e in seguito durante la finale maschile a Wimbledon a luglio, occasione in cui aveva ricevuto una lunga, sentita ed emozionante standing ovation da parte di tutto il pubblico del campo centrale.