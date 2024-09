Libano, massiccia offensiva nel sud del Paese. Rumors: possibile l'invasione di terra

23 settembre 2024 a

Nuovi raid israeliani nel sud del Libano: a riferirlo l'emittente libanese Mtv, secondo cui sono state prese di mira decine di villaggi. Si tratta di Anqoun, Maghdouche', Bnaafoul e Jenjlaya nel distretto di Sidone, nel sud, mentre sono state colpite anche zone della Beqaa, nel Libano orientale, come Mechghara e le alture di Sohmor. Gli attacchi hanno costretto le autorità libanesi a chiudere le scuole a Beirut. E non solo. Il ministero della Sanità del Paese ha chiesto agli ospedali di sospendere tutti gli interventi chirurgici non urgenti per curare le persone ferite negli attacchi lanciati dall'Idf.

Secondo Mtv, inoltre, l'esercito di Tel Aviv starebbe prendendo di mira soprattutto le aree vicino ai ponti e altre infrastrutture nel sud del Libano. Nel frattempo il premier libanese Najib Mikati durante una riunione del governo a Beirut ha detto: "La continua aggressione israeliana al Libano è una guerra di sterminio in tutti i sensi e un piano distruttivo che mira a distruggere i villaggi e le città libanesi". Mikati, che ha rinunciato a partire per New York dove avrebbe dovuto partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, ha quindi rivolto un appello alle "Nazioni Unite, l'Assemblea generale e i paesi influenti" perché "fermino l'aggressione" israeliana.

Nel frattempo, Hezbollah ha deciso di rispondere ai raid israeliani annunciando il bombardamento di tre obiettivi nel nord di Israele. Per ora, secondo il ministero della Sanità libanese, sarebbero più di 100 morti e oltre 400 i feriti negli attacchi lanciati da Israele nelle scorse ore. Il direttore dell’Ospedale libanese di Nabatye al Corriere della Sera ha detto che "è come a Gaza".