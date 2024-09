Eric Adams incriminato: la bomba sul sindaco di New York travolge Kamala Harris

26 settembre 2024 a

Una bomba sul partito democratico americano a poche settimane dalle elezioni presidenziali di novembre: Eric Adams, sindaco di New York, è stato incriminato nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura federale di Manhattan sul finanziamento della sua campagna elettorale vincente nel 2021, Lo rivela oggi il New York Times. La procura non ha specificato i motivi dell'incriminazione, ma il sindaco, un ex poliziotto, è da diversi mesi al centro di un'indagine per presunte donazioni illegali provenienti da entità legate alla Turchia.

L'annuncio dell'incriminazione arriva dopo che diverse persone vicini al sindaco hanno passato la mano in seguito ad altre indagini. Ieri, prima ancora dell'annuncio, la deputata di New York alla Camera dei Rappresentanti e figura di spicco della sinistra Alexandria Ocasio-Cortez ha chiesto al sindaco 64enne di dimettersi, "per il bene della città". Eric Adams si è dichiarato "innocente" mercoledì sera. "Ho sempre saputo che se avessi difeso gli interessi dei newyorkesi, sarei diventato un bersaglio, e così è stato", ha affermato in una dichiarazione, secondo il NYT. "Se verrò incriminato, sono innocente e mi batterò con tutte le mie forze e la mia intelligenza".

Chissà se sia proprio questa la bomba in grado di far "deragliare" Kamala Harris di cui ha parlato nelle scorse ore una sibillina Hillary Clinton, ex First Lady e candidata dem clamorosamente sconfitta da Donald Trump nel 2016 che prevedeva tempi cupi per l'attuale vicepresidente, subentrata in estate a Joe Biden nel ruolo di candidata contro lo sfidante repubblicano, proprio Trump.

Di sicuro, la portata "elettorale" della notizia la si evince dal grande nervosismo nel campo liberal e l'uscita della ultra-radicale Ocasio-Cortez è indicativa. Ogni passo falso non solo di Kamala, ma anche di qualsiasi big del Partito democratico, e Adams ovviamente lo è, potrebbe compromettere queste ultime settimane di campagna elettorale. "Non vedo come il sindaco Adams possa continuare a governare la città. L'ondata di dimissioni e le indagini senza fine renderanno impossibile assumere personale qualificato e mantenere quello esistente", sono state le parole della Ocasio-Cortez.

Nelle ultime ore si era dimesso David. C. Bank, il responsabile delle scuole di New York, sostituito dal sindaco con Melissa Aviles-Romas, che assumerà l'incarico in gennaio. Nelle ultime settimane hanno lasciato anche il capo della polizia e Lisa Zornberg, l'avvocatessa e consigliera legale capo di Adams. Sull'amministrazione Adams sono in corso quattro indagini, un numero senza precedenti nella storia moderna di New York. Le ultime dimissioni di un sindaco risalgono al 1932, con Jimmy Walker, e al 1950 con William O'Dwyer.