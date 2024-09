Onu, il leader di Haiti beve direttamente dalla caraffa: il video fa il giro del mondo

Una gaffe in mondovisione, che ha scatenato risate tra milioni di persone in tutti gli angoli del globo. Anche perché il contesto in cui la gaffe si è consumata non era di poco conto: eravamo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Giovedì 26 settembre, il leader di Haiti era chiamato ad intervenire di fronte alla sala gremita. E, forse per l'emozione, ha commesso un grossolano errore.

Il presidente del Consiglio di transizione di Haiti, Edgar Leblanc Fils, era intento a rispondere alle domande dei giornalisti presenti all'Assemblea generale dell'Onu. Ma aveva la gola secca. Così ha deciso di dissetarsi. Peccato che lo abbia fatto con una caraffa che era posizionata di fronte al podio. Già, ha bevuto direttamente dalla caraffa al posto di versare l'acqua dentro al bicchiere. Ma non solo: considerata la difficoltà dell'operazione, Fils si è anche sbrodolato, rovesciandosi l'acqua addosso, per poi asciugarsi con la mano alla bell'e meglio. Una scena esilarante che ha fatto il giro del mondo.

This is not a skit.



Haiti’s representative tried to drink from a jug during his UN General Assembly speech and proceeded to spill water all over himself.



If their leaders can’t even drink water properly, what hope do they have? pic.twitter.com/KXk63dwAyT