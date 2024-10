Elon Musk smaschera i dem: come vogliono vincere le elezioni grazie agli immigrati

01 ottobre 2024 a

Leggere Elon Musk sulle elezioni negli Stati Uniti e scoprire che parla anche dell’Italia. Nessuno stupore: gli schemi mentali della sinistra sono gli stessi (sia qui che lì i democratici rappresentano da tempo il ceto “altospendente”) ed Elly Schlein è l’imitazione da bancarella di Kamala Harris. L’amministratore delegato della Tesla, finanziatore di Donald Trump, ha scritto su X (il suo social network) che «se Trump non verrà eletto, questa sarà l’ultima elezione». E dunque che l’ex presidente repubblicano, «lungi dall’essere una minaccia per la democrazia, è l’unico modo per salvarla». Pare allarmismo a buon mercato, uno slogan facile per menti semplici, ma non è così: il ragionamento del secondo uomo più ricco del mondo non ha nulla di banale. Il motivo, argomenta, è la politica dell’immigrazione di Harris e del suo partito. «Se anche solo uno su venti immigrati illegali diventasse cittadino ogni anno», come è nei piani dei democratici, «questo significherebbe circa 2 milioni di nuovi elettori legali in quattro anni». Mentre il margine di voto negli «swing States», gli Stati in bilico in cui si decide la corsa per la Casa Bianca, «è spesso inferiore ai 20.000 voti». (...)

