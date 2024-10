Russia, Yeysk brucia: missili Neptune dall'Ucraina, perché è l'operazione più clamorosa

10 ottobre 2024 a

Per il quarto giorno consecutivo è in fiamme l'aeroporto militare di Feodosia, in Crimea, mentre nella notte un'altra infrastruttura aeroportuale militare è stata colpita da droni ucraini nel sobborgo di Maykop. Lo ha riferito il governatore locale della penisola ucraina annessa a Mosca.

Non solo: questa notte un altro raid ucraino ha distrutto il deposito principale dei droni russi Shahed, a Yeysk, una località sulla costa orientale del Mare di Azov, facendo saltare in aria dozzine di droni killer, forniti dall'Iran o costruiti nelle fabbriche di Mosca. Secondo fonti ucraine, l'operazione sarebbe stata condotta con missili di produzione interna Neptune, originariamente progettati come anti-nave e ora trasformati in un'arma per attacchi a lungo raggio per ovviare al divieto di Stati Uniti ed Europa di utilizzare sul territorio russo quelli da loro forniti.

"La scorsa notte, il sobborgo di Maykop è stato attaccato da droni nemici", ha detto Mourat Koumpilov, funzionario locale della repubblica di Adygea (sud), in una dichiarazione su Telegram. Koumpilov ha assicurato che "non si registrano vittime", ma ha riferito di un incendio che i vigili del fuoco "stanno spegnendo". Secondo il suo commento all'agenzia di stampa Interfax, una quarantina di persone sono state evacuate dalla zona attorno al sito, tra cui 13 bambini.

Il canale russo Telegram Mash, noto per essere vicino alle forze dell'ordine, ha assicurato che l'Ucraina ha "tentato di attaccare" l'aeroporto militare vicino a Maykop con droni PD-2. Da parte sua, Andrii Kovalenko, funzionario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, ha affermato che l'aeroporto vicino a Maykop è stato "attaccato" dalle forze ucraine e che "continua a bruciare". Secondo il suo racconto, l'esercito ucraino ha preso di mira e "distrutto" un "deposito di carburante e lubrificanti" industriale sul sito.

Ieri sera, Kiev ha dichiarato di aver distrutto un deposito che ospitava centinaia di droni esplosivi Shahed nella vicina regione di Krasnodar, un modo per "ridurre significativamente" il potere d'attacco russo. Inoltre, "continua", per il quarto giorno consecutivo, lo spegnimento dell'incendio al terminal petrolifero di Feodossia in Crimea, segno della portata del disastro, ha indicato su Telegram Igor Tkatchenko, sindaco di questa città, da dove più di 1.100 persone sono già state evacuate. Le autorità russe non hanno specificato la causa dell'incendio, ma non hanno smentito l'annuncio dell'Ucraina, che aveva rivendicato il lancio di droni la notte di lunedì. In risposta ai bombardamenti russi che durano da più di due anni e mezzo sulle sue infrastrutture e città, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro siti militari ed energetici russi al fine di sconvolgere l'organizzazione dell'esercito di Mosca che occupa ancora quasi il 20% del territorio ucraino.