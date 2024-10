Ucraina, testato il missile Taurus che la Germania vuole inviare a Kiev: perché è così letale

12 ottobre 2024 a

In Corea del Sud, l'aviazione ha testato il missile tedesco Taurus. Con una gittata di 500 km, l'arma è tra le più moderne e sofisticate in circolazione. Si tratta di un missile con traiettoria guidata, che è progettato per colpire bersagli terrestri come bunker altamente rinforzati, stazioni radar e aeroporti. Il suo peso è di 1400 kg, è lungo 5 metri e viaggia con una velocità impressionante: compresa tra MACH 0,6 e 0,95. La sua testata a doppio stadio colpisce una prima volta il bersaglio e poi, con il secondo stadio, lo disintegra. La Germania sta considerando l'ipotesi di fornire di questi missili l'Ucraina.

Intanto la guerra continua. Ucraina e Russia hanno riferito di attacchi con droni contro il loro territorio: Kiev afferma di averne neutralizzati 24 droni e Mosca 47. Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato missili dalla regione di Belgorod, ma non ha specificato quanti e di che tipo, oltre a 28 droni, 24 dei quali sono andati distrutti mentre sorvolavano le regioni di Sumi, Poltava, Dnipropetrovsk, Mikolaiv e Kherson.

Lo Stato maggiore ucraino ha inoltre rivendicato un bombardamento notturno, senza specificare le armi utilizzate, contro un deposito di carburante vicino alla città di Rovenki, nella regione di Lugansk, nell'Ucraina orientale occupata dalle truppe russe. Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver neutralizzato nottetempo 47 droni ucraini, 17 dei quali nella regione di Krasnodar, 16 nel Mar d'Azov e 12 nella regione di Kursk. Il governatore della regione di Krasnodar ha dichiarato che gli attacchi ucraini hanno danneggiato tre case e incendiato un veicolo, senza provocare vittime.