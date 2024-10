"Le armi di Hezbollah vicino alla base Unifil, come è possibile?": cosa rivela il video dell'Idf

14 ottobre 2024 a

a

a

In un video l'Idf, l'esercito israeleiano, mostra alcune armi di Hezbollah lasciate a terra proprio a pochi bassi dalla zona di una base Unifil. Nella clip si vedono alcuni ordigni ma anche alcune munizioni che appartengono all'organizzazione terroristica libanese. E di fatto, secondo l'Idf, questa potrebbe essere la prova che giustificherebbe gli attacchi degli israeliani proprio nelle zone limitrofe alle basi Unifil. L'Idf sui propri social, accompagnando il video, pone una domanda: "Come fa Hezbollah a depositare armi proprio a pochi metri da una base Unfil?". Il video è diventato virale sui social e ha anche aperto un dibattito sulla presenza del contigente dei caschi blu in una zona in cui è in corso una guerra a viso aperto tra lesercito israeliano e i terroristi di Hezbollah.