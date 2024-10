"Hamas, ammazzato Sinwar": in attesa della conferma, girano foto pazzesche

17 ottobre 2024 a

L'Idf potrebbe aver ucciso in un raid Yahya Sinwar, il leader di Hamas. Secondo alcune informazioni circolate su X infatti l'esercito israeliano sta verificando la possibilità che possa essere stato ucciso in un raid su Gaza. E di fatto L'identità del capo di Hamas tra i morti non è ancora stata confermata.

Secondo l'Idf per confermare l'identità di Sinwar bisogna fare l'analisi del Dna e il recupero del corpo, che è un'operazione complicata in quanto il cadavere potrebbe essere pieno di esplosivo. L'eventuale conferma della morte di Sinwar rappresenterebbe un colpo grosso per Israele, l'ennesimo dopo la morte di Nasrallah, leader di Hezbollah e quella di Hanyeh, il predecessore di Sinwar alla guida del gruppo terroristico di Hamas.

Nei giorni scorsi si parlava di una sua possibile fuga ma anche di nascondigli nei tunnel di Gaza. Decapitare nuovamente Hamas per Israele rappresenterebbe una svolta profonda nella guerra in Medio Oriente. Il fronte del terrore si troverebbe ancora una volta senza una guida. E anche questa volta i detrattori di Netanyahu dovrebbero fare mea culpa. Intanto i media israeliani riportano la dichiarazione di un alto funzionario della sicurezza secondo il quale uno dei tre terroristi uccisi a Gaza è "molto probabilmente" il leader di Hamas Yahya Sinwar.