Hamas, Yahya Sinwar è morto in un raid su Gaza: l'annuncio di Israele

17 ottobre 2024 a

L'esercito israeliano ha ucciso Yahya Sinwar, il capo di Hamas. Confermata la sua identità dopo il test del Dna e il recupero del corpo. Intanto sui social alcuni soldati di Tel Aviv hanno postato foto che ritraggono il cadavere del terrorista.



La tv israeliana Channel 12 annuncia che "tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato". Il leader di Hamas - hanno spiegato alcuni funzionari di Tel Aviv - è stato detenuto in Israele, quindi le autorità dello Stato ebraico hanno sia il suo Dna che le impronte digitali. Sinwar era stato nominato alla guida dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese dopo l'uccisione di Isma'il Haniyeh sempre per mano dell'Idf. Il leader terrorista aveva preso parte all'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. E, di conseguenza, era stato aggiunto alla lista dei terroristi redatta dal Consiglio dell'Ue il 16 gennaio 2024. A Gaza, nel luogo in cui si è compiuto il raid, sarebbero state trovate tracce della presenza di ostaggi. Lo ha riportato il New York Times, citando le informazioni avute da quattro funzionari israeliani.

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato oggi, giovedì 17 ottobre, su X: "Raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo". Gallant ha citato il libro biblico del Levitico, aggiungendo: "Inseguirai i tuoi nemici, e cadranno davanti a te per la spada". Nel messaggio, Gallant ha allegato immagini dell'ex capo militare di Hamas, Muhammad Deif, e del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, entrambe con una X sopra, insieme a una terza foto oscurata, presumibilmente rappresentante Sinwar, anch'essa con una X.