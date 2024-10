Morto Yahya Sinwar, Israele uccide il leader di Hamas: la diretta

17 ottobre 2024 a

Fine corsa per Yahya Sinwar, Israele non perdona: ucciso da Idf il leader di Hamas, capo militare e anche politico dopo l'uccisione di Isma'il Haniyeh in un blitz a Teheran. La notizia è stata confermata da anti funzionari israeliani. Morta la mente del 7 ottobre, la mano dietro al pogrom che ha infiammato il Medio Oriente. Dopo Haniyeh ed Hassan Nasrallah, oltre alle intere linee di comando di Hamas ed Hezbollah, un altro bersaglio eccellente. Israele raggiunge uno degli altri obiettivi dichiarati sin dal giorno successivo al 7 ottobre. Di seguito, la diretta.

Ore 16:35 - Media israeliani: "Il giubotto di Sinwar era pieno di granate"

Secondo i media israeliani, il giubbotto indossato dal terrorista ucciso dall'Idf a Gaza che si suppone sia il leader di Hamas Yahya Sinwar era pieno di granate. Che non sono esplose perché, come si vede anche nelle foto, è stato colpito alla testa e non al torace.



Ore 16.19 - Sinwar non era nel mirino: "Stupore nel vedere il cadavere"

A quanto pare, secondo indiscrezioni delle forze israeliane, il leader di Hamas non sarebbe stato messo nel mirino dai militari nel corso delle operazioni a Gaza. I soldati erano impegnati in un normale combattimento contro 3 terroristi. Dopo il raid gli stessi militari sarebbero rimasti stupiti nel vedere le sembianze di Sinwar tra le macerie.

Ore 16.08 - Media, test confermano morte Sinwar

Sino a questo momento tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar sarebbe stato ucciso in un attacco delle forze israeliane di difesa (Idf) su Gaza. Lo riporta Canale 12, specificando che sul cadavere devono essere svolti diversi esami, tra cui quello del Dna e quelli dentistici.

Ore 16.05 - Gallant: elimineremo tutti i nemici

"I nostri nemici non possono nascondersi. Li inseguiremo ed elimineremo". Lo scrive su X il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant che cita una frase del Levitico: "Inseguirai i tuoi nemici ed essi cadranno davanti a te per la spada." Gallant non fa cenno a Sinwar, ma pubblica le foto dell'ex capo militare di Hamas, Muhammad Deif, e del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, con delle X sopra, insieme a una terza foto oscurata, anche questa con una X che la attraversa.

Ore 15.58 - Sinwar, online foto-choc

Stanno circolando in rete le foto di uno dei terroristi uccisi a Gaza, e che l'establishment di sicurezza israeliano ritiene con grande certezza essere il leader di Hamas Yahya Sinwar, in attesa di conferme ufficiali. Lo riporta il Times of Israel.

Ore 15.52 Tv israeliana conferma: Sinwar ucciso

La tv israeliana Channel 12 annuncia che "tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato".

Ore 15.40 Israele: probabile la morte di Sinwar

Funzionari degli Stati Uniti hanno riferito al New York Times di essere stati informati da Israele che il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato ucciso dall'Idf a Gaza. Lo riportano le tv israeliane. L'esercito israeliano sta portando il corpo di uno dei militanti uccisi a Gaza in un laboratorio in Israele per verificare se il Dna corrisponde a quello del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo riporta il New York Times, citando le informazioni avute da quattro funzionari israeliani.

Ore 15.21 - Media israeliani: molto probabile che Sinwar sia morto

I media israeliani riportano la dichiarazione di un alto funzionario della sicurezza secondo il quale uno dei tre terroristi uccisi a Gaza è "molto probabilmente" il leader di Hamas Yahya Sinwar.

Ore 15.03 - Idf: non c'erano terroristi sul luogo dell'uccisione

L'esercito israeliano ha fatto sapere che non c’erano ostaggi nel luogo in cui sono stati uccisi “tre terroristi, tra cui non è confermato che ci sia Sinwar”. Si era diffusa la notizia che il capo di Hamas si facesse scudo con gli ostaggi israeliani.

Ore 14.52 - Idf: Uccisi terroristi a Gaza. forse c’è Sinwar

L'esercito israeliano sta verificando la possibilità che il leader di Hamas a, Yahya Sinwar, sia stato ucciso. Lo riporta il giornalista di Axios Barak Ravid nel suo account X. Ma l’Idf ha detto che “in questa fase l’identità non può essere verificat