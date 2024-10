Hulk Hogan, show da Donald Trump: "Qui dentro non vedo puzzolenti terroristi"

28 ottobre 2024 a

Ingresso trionfale per la leggenda del wrestling, Hulk Hogan, al comizio di Donald Trump sul palco del Madison Square Garden, a New York. Con gli occhiali da sole e un boa di piume, il wrestler ha invitato a votare per l'ex presidente degli Stati Uniti, nuovamente in corsa per la Casa Bianca. "Votate per Trump - ha detto -. Oggi, questa è la casa di Donald Trump, fratelli. Sapete una cosa? Non vedo nessun puzzolente nazista qui dentro. Non vedo nessun puzzolente terrorista qui dentro. L'unica cosa che vedo qui dentro è un gruppo di uomini e donne che lavorano sodo e che sono veri americani". Poi si è strappato la maglietta di dosso ballando a ritmo di musica.

Durante il suo intervento, invece, il tycoon ha detto: "Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all'inflazione, farò tornare il sogno americano". A introdurlo sul palco sua moglie, l'ex First Lady Melania. "Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca", ha poi aggiunto il repubblicano. Che ha anche lanciato un duro attacco a Kamala Harris, la sua avversaria: "Ha distrutto il paese. I nostri nemici ridono di lei, vogliono che vinca". La vicepresidente - ha sottolineato - "ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo". Ma con me - ha assicurato - l'invasione finirà: "Ora siamo un paese occupato. Fra nove giorni (Election Day), sarà la liberazione". E ancora: "Harris ha un basso quoziente intellettivo, con la sua incompetenza ci porterà alla terza guerra mondiale".

