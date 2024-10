Mike Amesbury, pugni in faccia e calci a un uomo: lo scandalo travolge il governo inglese

28 ottobre 2024 a

a

a

Un nuovo scandalo travolge il Partito Laburista britannico di Keir Starmer, costretto ad affrontare l’imbarazzo di uno scandalo a pochi giorni dalla presentazione della prima manovra finanziaria del nuovo governo. La manovra, prevista per mercoledì in Parlamento, dovrebbe introdurre misure di rigore con aumenti di tasse e restrizioni di spesa, questo almeno è quanto riferiscono le anticipazioni. E proprio in questo contesto il gruppo parlamentare laburista ha dovuto annunciare la sospensione del deputato 55enne Mike Amesbury, coinvolto in un video-scandalo che lo ritrae mentre aggredisce violentemente un uomo in strada.

L’episodio è stato filmato a Frodsham, nel Cheshire, nella circoscrizione elettorale di Amesbury. Il tabloid conservatore Daily Mail ha pubblicato le immagini, in cui si vede il parlamentare colpire con un pugno un uomo che lo aveva fermato fuori da un locale sabato sera, per poi spingerlo a terra con un calcio. Nel video si sente Amesbury intimare all’uomo: "Tu non mi puoi minacciare". In ogni caso, non ci sono audio o elementi che confermino la presunta minaccia dell'uomo poi colpito dal parlamentare.

"Ecco cosa sono". I migranti vengono trasferiti nei Cpr in Albania? Ilaria Salis perde la testa | Guarda

Il Partito Laburista ha descritto il video come "crudo" e ha comunicato la sospensione del deputato in attesa dei risultati di un’indagine, mentre la polizia locale ha confermato di aver fermato e interrogato Amesbury, rilasciandolo successivamente in attesa di ulteriori accertamenti. Il deputato ha dichiarato di essersi sentito "in pericolo" e di aver reagito istintivamente, aggiungendo di non voler rilasciare ulteriori commenti fino alla conclusione delle indagini.

"Sarà un caso...". La sinistra critica il Cpr in Albania? Perego la disintegra con una frase | Video

Amesbury, già membro del governo ombra di Starmer prima delle elezioni dello scorso 4 luglio, era stato vittima di stalking qualche anno fa, episodio che coinvolse un elettore poi condannato. In questo caso, Amesbury potrebbe a sua volta rischiare una condanna: le immagini dell'aggressione sono brutali, esplicite, insomma non hanno bisogno di alcun tipo di spiegazione.