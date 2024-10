Joe Biden morde un bimbo alla festa di Halloween: "Inquietante", "Disgustoso"

31 ottobre 2024 a

Altra gaffe clamorosa di Joe Biden. Gli Stati Uniti si stanno preparando a festeggiare Halloween, un evento molto atteso in tutto il Paese. Milioni di bambini sono pronti a divertirsi nelle stradine americane, travestendosi da mostriciattoli e facendo "dolcetto o scherzetto" nelle case dei celebri isolati a stelle e strisce. E, per l'occasione, anche la Casa Bianca ha ricevuto nei suoi giardini oltre 8mila persone, tra cui appunto studenti e bambini.

I padroni di casa, Joe Biden e la moglie Jill, hanno accolto i loro ospiti. La first lady si è travestita da panda e col marito ha distribuito caramelle ai bambini. Ma il marito, come al solito, ha dato spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti morso per scherzo un bambino vestito da tacchino. Un gesto ripetuto più volte dallo stesso Biden anche con un altro giovane invitato vestito da cono gelato. Biden, famoso per il suo modo giocoso di interagire con i bambini durante gli eventi pubblici, ha anche finto di essere spaventato dai costumi inquietanti dei suoi giovani ospiti.

Sui social, però, in tanti si sono infuriati con i modi di Biden, giudicati non consoni per un presidente degli Stati Uniti. In passato, il leader democratico si era reso protagonista di gesti simili. Come tutte le volte che è stato immortalato mentre annusava dei bambini. "Quest'uomo è stranamente inquietante", scrive una utente su X. Dello stesso avviso anche Gloria: "Davvero disgustoso!!! Perché gli hanno permesso di fare questo al suo bambino???".