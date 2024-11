Valencia, ecatombe nel parcheggio sotterraneo. E Sanchez fa mea culpa

02 novembre 2024 a

I sommozzatori dell'Emergenza Militare spagnola (UME) sono entrati nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, nella regione di Valencia, allagato dalla Dana e hanno localizzato molti corpi senza vita. "È un cimitero", hanno raccontato fonti a ESdiario. Testimonianze strazianti di fronte a quella che potrebbe essere la pagina più nera nella drammatica storia dell'alluvione che ha devastato Valencia.

Il parcheggio dispone di 5.800 posti auto. L'accesso dalle scale mobili all'interno del centro commerciale è stato completamente sepolto dagli scaffali e degli oggetti portati via dalla forza dell'acqua. Dall'esterno, l'accesso e l'uscita dei parcheggi sotterranei che si affacciano sulla strada sono completamente allagati. L'unico modo per entrare è tuffarsi. Secondo il sito spagnolo, il numero dei morti al suo interno ad ora è incalcolabile. L'Ume attende l'ordinanza del tribunale che consentirà di rimuovere i corpi nelle prossime ore. Nel frattempo si lavora con le pompe per svuotare l'acqua dal parcheggio. Il timore è che il bilancio totale dell'alluvione possa drasticamente peggiorare.

Il governo spagnolo ha annunciato l'invio di altri 10.000 soldati e agenti di polizia nel sud-est della Spagna per aiutare le persone colpite dalle inondazioni e per contribuire alla ricerca dei dispersi, quattro giorni dopo le tragiche inondazioni che hanno ucciso almeno 211 persone. In totale, saranno dispiegati sul campo “5.000 soldati in più”, di cui 4.000 “oggi” e 1.000 “domani mattina”, ha annunciato il Primo Ministro Pedro Sánchez in una dichiarazione dal Palazzo della Moncloa, sua residenza ufficiale. Questa cifra porta a 7.500 il numero di militari mobilitati nelle zone colpite, il “più grande dispiegamento di forze armate mai effettuato in Spagna in tempo di pace”, ha insistito il capo del governo. Secondo Sánchez, a questi soldati si aggiungeranno altri 5.000 agenti di polizia e gendarmi, che avranno il compito di sostenere i 5.000 colleghi già presenti sul posto.

Este es el centro comercial Bonaire en Aldaia. Es el centro comercial más grande de Valencia y el que más afluencia de gente suele tener. Esas escaleras mecánicas llevan a un inmenso parking subterráneo que a estas horas sigue inundado. Solo puedo decir que recemos mucho. pic.twitter.com/PrnPSCBcDT — Alt Right España (@AltRightEspan) November 2, 2024

"La situazione in cui viviamo è tragica - ha spiegato il premier spagnolo -. È drammatico. Stiamo quasi certamente parlando della più grave inondazione che il nostro continente abbia mai visto in questo secolo. Sono consapevole che la risposta che si sta dando non è sufficiente. So che ci sono problemi e carenze gravi, che ci sono ancora servizi al collasso, comuni sepolti dal fango. Persone disperate alla ricerca dei propri parenti. Persone che non possono accedere alle proprie case. Case distrutte e sepolte dal fango. So - ha poi aggiunto - che dobbiamo fare meglio".