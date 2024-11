Dopo Valencia, Barcellona ha paura: allerta rossa per Dana, treni cancellati e voli deviati

04 novembre 2024 a

a

a

Dana, il fenomeno meteorologico noto anche come "goccia fredda", ha raggiunto Barcellona dopo aver messo in ginocchio Valencia. Lì la Protezione civile ha diramato una nuova allerta rossa con messaggi es-Alert per piogge torrenziali, che dalle prime ore del mattino hanno colpito la provincia di Castellon, la Catalogna e la provincia di Barcellona. Il forte maltempo ha costretto il gestore delle infrastrutture Renfe a interrompere i collegamenti ferroviari regionali; mentre almeno 17 voli sono stati deviati dall'aeroporto di El Prat di Barcellona, dove le piogge torrenziali hanno inondato buona parte dello scalo aereo.

Il presidente catalano Salvador Illa ha chiesto ai cittadini di tutte le province catalane interessate dall'allerta rossa "il massimo della precauzione" e "di seguire i consigli e le raccomandazioni dei servizi di emergenza", tra cui il suggerimento di allontanarsi da torrenti e canali a causa delle piogge torrenziali, intense da ieri soprattutto nelle province di Tarragona e Garraf e che da questa mattina stanno colpendo pesantemente anche l'hinterland e il litorale di Barcellona. "È molto importante seguire questi consigli: evitare la mobilità. La scuola è un luogo sicuro. Non andare a prendere i bambini. Si raccomanda ai lavoratori di restare nei posti di lavoro", un'altra raccomandazione.

Ecatombe nel parcheggio sotterraneo, "la scena più sconvolgente": un dramma inimmaginabile, cosa sta emergendo

Nel frattempo sono state sospese le attività scolastiche, universitarie e sportive nelle zone della provincia di Tarragona del'Alt Camp, Baix Camp, Ebro, Baix Penedes, Montsià, Pnorat, Ribera d'Ebro, Taggagones e Terra Alta. Le immagini che arrivano oggi dalla Catalogna ricordano molto quello che è successo a Valencia nei giorni scorsi.