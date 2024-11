Regina Camilla, "infezione toracica": annullati tutti gli impegni, cosa succede a corte

05 novembre 2024 a

Infezione toracica per la regina Camilla, che per questo è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni di questa settimana. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Un portavoce della famiglia reale, in particolare, ha affermato che i medici hanno consigliato alla regina "un breve periodo di riposo". Poi ha aggiunto: "Con grande rammarico Sua Maestà ha dovuto cancellare i suoi impegni per questa settimana". Nella nota di Palazzo si legge che Camilla "spera vivamente di riprendersi in tempo" per partecipare agli eventi del Remembrance Day, in cui si ricorda nel Regno Unito la fine della Prima guerra mondiale avvenuta l'11 novembre del 1918. Non viene precisato quale tipo di infezione abbia la regina, ma si trova a casa e viene seguita dai medici

Nelle scorse ore, invece, è trapelata la notizia secondo cui il re Carlo e la regina consorte potrebbero venire in Italia nel 2025. Un modo per "recuperare il tempo perduto" a causa della malattia del sovrano, a cui è stato diagnosticato un cancro non meglio precisato. Fonti vicine ai reali hanno riferito al Daily Mail che Carlo, ancora in cura per la malattia, si sia sentito "sollevato" dal suo recente viaggio in Australia e alle Samoa, dove ha portato a termine fino a dieci impegni al giorno, ed è ora pronto a tornare a un "programma completo" di tournée all'estero l'anno prossimo.

Nel suo viaggio in Italia, il re visiterà probabilmente Roma e avrà un'udienza con il Papa in Vaticano. "Stiamo lavorando a un programma di tour all'estero piuttosto normale per il prossimo anno", ha dichiarato un alto funzionario reale, suggerendo un lento ma progressivo ritorno alla vita prima della malattia. Infine, parlando della possibile visita in Italia, una fonte reale al The Mirror ha rivelato: "Il Re è impaziente di andare e incredibilmente positivo nel fare progetti per il futuro".