Usa 2024, Trump contro Kamala Harris: la diretta dell'election day

05 novembre 2024 a

Tutto il mondo guarda agli Stati Uniti: è il giorno (anzi, la notte) dell'Election Day. Gli americani sono chiamati a scegliere chi tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris diventerà il 47esimo presidente, che assumerà la carica a gennaio 2025 per un mandato quadriennale. Si vota anche per il rinnovamento completo dei 435 membri della Camera dei rappresentanti, per un terzo (34 membri su 100) del Senato, 11 governatori e nei territori di Samoa e Puerto Rico. Segui qui la diretta

Ore 17.51 - Trump, "sono fiducioso, so che stiamo andando bene"

"Mi sento fiducioso, questa è stata la nostra migliore campagna, so che stiamo andando bene". Lo ha detto Donald Trump al seggio di West Palm Beach insieme alla moglie Melania.

Ore 17.30 - Nate Silver, "Harris avanti di un soffio"

Kamala Harris è avanti di un soffio nell'ultima previsione elettorale di Nate Silver, il mago delle statistiche elettorali che ha sviluppato un modello secondo il quale, in 80mila simulazioni, la democratica è risultata vincitrice 50.015 volte. Ma, aggiunge il sondaggista, questo equivale a dire che "il duello sarà letteralmente deciso con il lancio di una monetina". "Quando dico che le chance di queste elezioni sono il più vicino possibile al 50/50 non sto esagerando", ha aggiunto Silver, spiegando che in tutti gli stati chiave il gap tra i i candidati è sotto 1,2%, tranne forze l'Arizona, l'unico in cui si registra "qualcosa che appare come un chiaro vantaggio" per Trump. Silver, che ha iniziato a sviluppare il suo modello per prevedere l'esito delle partite di baseball, per poi diventare famoso per essere stato il primo a prevedere la vittoria dello sconosciuto Barack Obama su Hillary Clinton nelle primarie del 2008, ha detto che se dovesse scommettere sulle elezioni non metterebbe i suoi soldi su nessuno dei due candidati. Appena qualche giorno fa, Silver, pur descrivendo una situazione di parità statistica tra i due candidati, aveva detto che "di pancia" avrebbe dato la vittoria a Trump.

Ore 17.12 - Harris, "oggi votiamo per un futuro migliore"

"L'Election Day è arrivato. Oggi, votiamo perché amiamo il nostro paese e crediamo nella promessa dell'America. Fai sentire la tua voce. Votiamo per un futuro migliore". Lo scrive su X Kamala Harris che posta oggi una serie di appelli su X. "Bussa alle porte. Chiama gli elettori. Contatta amici e familiari. Insieme, scriveremo il prossimo capitolo della storia più grande mai raccontata", scrive la candidata dem. "Il tuo voto è la tua voce, e la tua voce è il tuo potere", aggiunge nel suo appello agli elettori". "Quando lottiamo vinciamo".

Ore 17.06 - Barack Obama, "sarà testa a testa"

"Sarà un'elezione testa a testa. In alcuni Stati una manciata di voti in ogni circoscrizione potrebbero decidere il vincitore. Quindi, è necessario andare a votare. Parlate con la vostra famiglia, parlate con i vostri vicini, fate un piano, andate alle urne con i vostri amici e votate. Votate per Kamala Harris e Tim Walz". E' l'appello dell'ex presidente Usa, Barack Obama pubblicato sui social. "Milioni di americani andranno alle urne per mostrare al mondo chi siamo e cosa rappresentiamo", aggiunge Obama che ha pubblicato i link utili agli elettori per sapere dove e quando possono recarsi ai seggi.

Ore 16.56 - Un terzo degli elettori ha già votato

Oltre un terzo degli elettori americani ha votato prima del giorno delle elezioni, per corrispondenza o di persona. Lo riporta il Nyt, sottolineando che si tratta di un dato che difficilmente supererà quello delle elezioni del 2020 durante la pandemia, ma che "è comunque elevato".

Ore 16.43 - "I risultati degli Stati-chiave solo domani"

I 7 Stati in bilico hanno regole diverse su quando vengono conteggiati i voti, quindi si prevede che ci vorrà del tempo prima che tutti i voti vengano conteggiati negli Stati chiave che dovrebbero decidere la serrata corsa alla Casa Bianca. "Saremo pazienti", ha detto la presidente della campagna di Harris, Jen O'Malley Dillon, durante un'apparizione su MSNBC. "Ci concentreremo molto su ciò che accadrà nella prima parte della serata. Ma sappiamo che alcuni dei nostri Stati più in bilico non saranno completamente conteggiati prima di tarda serata o di prima mattina (il pomeriggio di mercoledì in Italia)". O'Malley Dillon spera che la rapida affluenza alle urne in Georgia e nella Carolina del Nord sia un segnale positivo per la campagna di Harris.

Ore 16.06 - Vance, "vi voglio bene anche se votate parte sbagliata"

"Vi voglio bene, anche se avete votato per Harris". JD Vance è apparso euforico mentre votava nel suo seggio a Cincinnati, in Ohio. Ai giornalisti che lo aspettavano ha detto di avere delle buone sensazioni. "Non si sa mai finché non si sa, ma ho delle buone sensazioni. Le avevo anche quando mi sono candidato un paio di anni fa e ho votato esattamente nello stesso posto. Spero che vada bene per il presidente Trump e per me come è andata a me". Vance ha detto che, se eletto, tratterà comunque coloro che non hanno votato per il ticket repubblicano come cittadini americani. "Penso che il mio atteggiamento sia il modo migliore per sanare la frattura nel paese: cercare di governare il Paese nel miglior modo possibile, creare quanta più prosperità possibile per il popolo americano e ricordare ai nostri concittadini americani che siamo tutti fondamentalmente nella stessa squadra, indipendentemente da per chi si vota". "Spero proprio che abbiate votato per Trump oggi, ma se avete in quello che secondo me è nel modo sbagliato, vi amerò lo stesso, tv tratterò comunque come concittadino e se sarò abbastanza fortunato da essere vicepresidente, combatterò duramente per i vostri sogni e la vostra famiglia nei prossimi quattro anni". Vance ha detto di non aver avuto la possibilità di parlare con Trump oggi, ma ha in programma di guardare i risultati delle elezioni con lui a Palm Beach in serata. "Il mio cuore è semplicemente sopraffatto dalla gratitudine" per la campagna da candidato vicepresidente, ha detto "il fatto che io sia qui è una testimonianza del fatto che viviamo nel Paese più grande del mondo".

Ore 15.51 - Trump, "restate in coda ai seggi contro i comunisti"

"Ora è ufficialmente il GIORNO DELLE ELEZIONI! Sarà il giorno più importante della storia americana. L'entusiasmo degli elettori è alle stelle perché la gente vuole rendere l'America di nuovo grande. Ciò significa che le file saranno lunghe! Ho bisogno che tu consegni il tuo voto, non importa quanto tempo ci vorrà. RIMANI IN CODA! I Democratici Comunisti Radicali vogliono che tu faccia le valigie e torni a casa. Insieme, otterremo una vittoria straordinaria per RENDERE L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!". Lo scrive sui social il candidato Gop alla Casa Bianca, Donald Trump.

Ore 15.23 - Kamala, maratona radio negli Stati in bilico

Donald Trump in Florida, Kamala Harris alle prese con una vera e propria maratona radiofonica. I due candidati alla Casa Bianca trascorreranno così il giorno più lungo in attesa del verdetto delle urne. Il tycoon si trova al Palm Beach County Convention Center, Florida, dove ospiterà i suoi per la veglia elettorale. Nessuna notizia pubblica invece del suo numero due, JD Vance. La candidata dem parteciperà a ben sette interviste radiofoniche in ogni stato in bilico, tra cui Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michigan e Arizona. Poi sarà alla veglia elettorale notturna presso la sua università, la Howard University di Washington, DC. Il vice di Harris, Tim Walz, passerà la giornata a Harrisburg, Pennsylvania, per un evento politico. Poi raggiungerà Harris alla Howard University di Washington. Al momento le urne sono aperte in oltre 25 stati, tra cui: Alabama, Delaware, Washington, D.C., Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sud, Tennessee.