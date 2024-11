Germania, "indice Zew a picco": Scholz salta, al voto il 23 febbraio 2025

12 novembre 2024 a

a

a

L’ indice relativo alle aspettative economiche della Germania è calato di 5,7 punti a 7,4 punti a novembre rispetto al mese precedente. Lo ha annunciato oggi il Centro europeo per la ricerca economica (Zew). Inoltre, anche la valutazione della situazione economica attuale è peggiorata con l’ indice che si attesta -91,4 punti, segnando un calo di 4,5 punti rispetto a ottobre. "Le aspettative economiche per la Germania sono influenzate dalla vittoria di Trump e dalla rottura della coalizione. Nell’attuale sondaggio le aspettative sono in calo, anche se ciò è probabilmente dovuto in particolare all’esito delle elezioni presidenziali americane", ha dichiarato il presidente dello Zew, Achim Wambach.

E in questo quadro drammatico per l'economia tedesca, il prossimo 16 dicembre il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, chiederà la fiducia al Bundestag, in vista delle nuove elezioni federali che si dovrebbero tenere il 23 febbraio 2025. Come riporta Der Spiegel, l’11 dicembre Scholz presenterà una mozione al Parlamento per la fiducia. Il Bundestag dovrebbe poi esprimersi il 16 dicembre.

L'uragano Trump fa già la prima "vittima": "Andiamo subito a votare", Germania nel caos

Successivamente, Scholz proporrà al presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier di sciogliere il Bundestag, così come previsto dalla Costituzione tedesca. Steinmeier avrà poi 21 giorni per sciogliere il Bundestag, anche se non è obbligato a farlo. Quando il presidente federale scioglie il Bundestag, fissa anche la data per una nuova elezione. Secondo l’articolo 39 della Legge fondamentale, questa deve avvenire entro 60 giorni dallo scioglimento del Bundestag. Il presidente federale di solito segue la raccomandazione del Governo federale per la data delle elezioni, che dovrebbe essere il 23 febbraio.