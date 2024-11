Donald Trump prima dell'incontro con Biden: "Un terzo mandato? Impossibile, a meno che non ci inventiamo qualcosa"

13 novembre 2024 a

È il giorno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il giorno del faccia a faccia con Joe Biden in vista dell'insediamento del prossimo gennaio. Il presidente Biden ha accolto il presidente eletto nello Studio Ovale, accogliendolo con un "bentornato!". E ancora, a stretto giro ha aggiunto: "Bene, signor presidente eletto ed ex presidente, Donald. Congratulazioni".

Da par suo, il tycoon - curiosamente predecessore e successore di Biden - ha assicurato che "la transizione sarà graduale e ordinata". Poi una stretta di mano e un'altra battuta di Trump: "La politica è dura e, in molti casi, non è un mondo molto bello, ma è un bel mondo oggi e lo apprezzo molto". E ancora, ha ribadito: "La transizione sarà molto fluida". Il presidente eletto ha anche aggiunto di aver "apprezzato molto" l'invito di Biden, "anche se in passato ci siamo scontrati.

Poco prima dell'incontro con Biden, però, Trump si è prestato a una battuta che per certo non è passata inosservata. Gli chiedevano della possibilità di un terzo mandato, impossibile per un presidente degli Stati Uniti, e il tycoon ha risposto: "Non credo che lo farò. A meno che non ci inventiamo qualcosa...". Il terzo mandato, però, è vietato dalla Costituzione. "Temo di non correre un'altra volta, a meno che non ci inventiamo qualcosa", ha poi ribadito Trump parlando con i deputati repubblicani a Washington. Parole che, ovviamente, hanno scatenato un discreto tam-tam mediatico.