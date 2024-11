Russia, attacco su Sumy e strage nella notte. Usa, via libera a missili a Atacms sulla regione di Kursk

18 novembre 2024 a

a

a

Almeno 11 persone sono morte e altre 68 sono rimaste ferite nell'attacco missilistico lanciato la scorsa notte dalla Russia sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità regionali citate dal Kiev Independent, precisando che tra le vittime del raid che ha colpito un edificio residenziale ci sono due bambini di 9 e 14 anni, mentre altri 10 bambini sono rimasti feriti. Un secondo missile russo ha colpito un'infrastruttura energetica, lasciando alcune zone della città senza elettricità.

Il colpo militare durissimo dei russi arriva proprio mentre dall'altra parte dell'Oceano Atlantico arrivano conferme sul fatto che l'amministrazione americana e il presidente uscente Joe Biden tre giorni fa hanno informato il governo ucraino della decisione della Casa Bianca di autorizzare l'uso di missili a lungo raggio in territorio russo.

Lo ha riferito ad Axios una fonte a conoscenza della questione, precisando che il via libera a Kiev per l'utilizzo dei missili Atacms si applica solo alla regione russa di Kursk, dove sono schierate truppe nordcoreane.

Ieri era stato il New York Times a riferire della decisione del presidente Biden di autorizzare l'uso degli Atacms in Russia. Secondo la fonte sentita da Axios, l'amministrazione americana mira a dissuadere la Corea del Nord dall'inviare altre truppe in Russia da dispiegare nella guerra contro l'Ucraina.