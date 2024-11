Papa Francesco inciampa su Gaza: "Genocidio". Furia Israele

18 novembre 2024 a

A Pretoria si saranno fregati le mani. L’operazione “genocidio”, ossia l’accusa lanciata dal Sudafrica a Israele di portare avanti la distruzione sistematica del popolo palestinese, ha trovato in queste ore un sostenitore d’eccezione: papa Francesco. «A detta di alcuni esperti», ha affermato il pontefice romano, «ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali».