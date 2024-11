Matrimonio con menù vegano da 14mila euro: cosa ordinano gli invitati, finisce in disgrazia

20 novembre 2024 a

a

a

Organizza un matrimonio con menù vegano da 14mila euro, ma gli invitati preferiscono ordinare una pizza: a raccontare la storia è stata la sposa sulla piattaforma Reddit. Lei e quello che è poi diventato suo marito avevano pensato proprio a tutto: cinque portate create in collaborazione con uno chef e pagate oltre 14mila euro.

A far storcere il naso agli invitati, però, è stato proprio il fatto che si trattasse di cibo vegano e che questo particolare non fosse stato comunicato nell'invito. "Non abbiamo menzionato prima il fatto che si trattasse di cibo vegano per far sì che potessero mangiare senza pregiudizi - ha spiegato la donna -. Ogni piatto è stato pensato perché fosse delizioso e soddisfacente, al di là delle preferenze alimentari".

Una terribile delusione per la sposa nel giorno delle sue nozze. Lei e il marito sono vegani da ormai tre anni. Di qui la decisione di proporre un menù vegano al loro matrimonio. Tra le portate c'erano "wellington di funghi, risotto al tartufo, torte salate con verdure arrosto". "La cerimonia è stata bellissima, ma durante il ricevimento ho notato che mio fratello Tom non era al suo tavolo - ha scritto la sposa -. Venti minuti dopo ho notato con orrore che tornava, insieme ai miei cugini, e aveva 20 cartoni di pizza. Li hanno distribuiti agli ospiti e hanno annunciato 'Cibo vero, per chi ne vuole!'".

"Cosa mi hanno chiesto ad Arcore": festa per Marina, clamorosa rivelazione di Iginio Massari

A quel punto, ha raccontato la donna, molti ospiti non l'hanno nemmeno provato il menù: "La gente faceva foto e trattava la vicenda come fosse divertente. Mia suocera ha pubblicato un post su Facebook dicendo che il matrimonio del figlio è stato 'salvato dalla pizza' perché la sposa ha provato a 'costringere tutti a mangiare cibo da conigli'". Alla fine, mortificata e umiliata, la sposa si è chiusa in bagno a piangere e suo marito ha chiesto a Tom e ai cugini di andarsene. "Ora - ha chiosato la donna - metà della famiglia dice che siamo presuntuosi e che abbiamo rovinato le nozze 'imponendo a tutti le nostre convinzioni'".