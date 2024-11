Vladimir Putin, perché tiene le mani immobili? Spunta una teoria che spiega tutto

Sui social stanno girando alcune teorie che riguardano le condizioni di salute di Vladimir Putin. Lo zar è apparso in un video diffuso dallo stesso Cremlino giovedì 21 novembre. Il motivo? Il presidente della Russia ha parlato alla nazione per inviare indirettamente un messaggio durissimo ai nemici politici e militari. In primis l'Ucraina. Ma anche gli Stati Uniti, la Nato e l'Unione europea. "Vorrei informare il personale delle Forze Armate della Federazione Russa, i cittadini del nostro Paese, i nostri amici in tutto il mondo...", ha esordito così Putin.

Più che le sue parole, gli utenti dei social sono rimasti colpiti da un dettaglio che riguarda la sua comunicazione non verbale. Lo zar, infatti, non ha mai mosso le mani nel corso del discorso ripreso dal video. In quasi sette minuti di filmato le mani sono rimaste ferme, quasi immobili. In più anche i due avambracci sembravano staccati dal resto del corpo. E, infine, il confine tra la cravatta e le mani sembrava stranamente sfumata.

Alcuni osservatori ritengono che le mani immobili di Putin siano una chiara conseguenza di un suo problema di salute. Lo zar, infatti, potrebbe costringere sé stesso a rimanere fermo per evitare che una malattia - come il Parkinson - possa essere visibile a tutti. Il mantenere le mani immobili potrebbe essere interpretato come un tentativo di nascondere tremori o movimenti involontari.

#Putin's health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly - it's there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk