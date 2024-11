Lituania, l'aereo cargo Lipsia-Vilnius si schianta contro un palazzo: "Pista terrorismo non esclusa"

25 novembre 2024 a

Un aereo cargo Dhl si è schiantato vicino all'aeroporto di Vilnius in Lituania. L'incidente è avvenuto intorno alle 05.30 di questa mattina. L'aereo sarebbe finito contro un edificio per poi prendere fuoco. Il velivolo - come su legge sull'account X di Lithuanian Airports che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga - si è schiantato a Liepkalnis. "I servizi comunali sono attualmente sul posto, insieme a un camion dei pompieri e una squadra di comando dall'aeroporto di Vilnius. Al momento le operazioni aeroportuali non sono interrotte", scrive Lithuanian Airports sui social.

Il bilancio provvisorio dell'incidente aereo è, secondo quanto riportano media locali, di un morto e di due feriti. La vittima sarebbe uno dei due piloti, mentre l'altro collega è stato estratto vivo e trasportato in ospedale. Si fa strada, in tanto, una ipotesi inquietante.

Non esclude, infatti, la pista terroristica la polizia lituana che indaga sul disastro aereo. "Questa è una delle ipotesi che deve essere indagata e verificata. C'è ancora molto lavoro da fare", ha dichiarato il capo della polizia, Arnas Paulauskas, in una conferenza stampa, precisando che le indagini sulla scena del crimine, la raccolta di prove e di informazioni potrebbero richiedere un'intera settimana. "Le risposte non arriveranno così rapidamente".

Il capo del servizio di soccorso lituano, Renatas Pozela, ha dichiarato in conferenza stampa che l'aereo si è schiantato a pochi chilometri dall'aeroporto, ha slittato per diverse centinaia di metri e pezzi dei suoi rottami hanno colpito un edificio residenziale. L'aereo era un cargo della DHL decollato da Lipsia, nella Germania orientale. La casa aveva due piani, quattro appartamenti e vi abitavano tre famiglie. Tutti i 12 residenti sono salvi, ha dichiarato Pozela. L'incendio dell'aereo è stato circoscritto. La portavoce del servizio di soccorso lituano, parlando con l'agenzia di stampa lituana Elta, ha detto che l'aereo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sei autopompe e un veicolo per il trasporto dell'acqua sono sul posto ed è stato allestito un centro di coordinamento dei soccorsi.