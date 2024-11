Blinken, l'elogio a Giorgia Meloni: "Rapporti mai così forti grazie a lei"

27 novembre 2024 a

"I rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati così forti grazie alla forte leadership del primo ministro Meloni e di quella del mio amico, il ministro degli Esteri": a dirlo il segretario di Stato americano Antony Blinken, che poi ha aggiunto di essere molto "grato" di questo. "Siamo uniti per affrontare l’aggressione russa in Ucraina, alcune delle sfide poste dalla Cina - ha spiegato Blinken - e per cercare di portare una pace sostenibile e duratura in Medio Oriente".

Il ministro degli Esteri Tajani, dal canto suo, ha ribadito il ruolo centrale degli Stati Uniti: "Sono il nostro principale alleato nel mondo. Siamo insieme nella Nato a livello politico, ma anche i nostri militari sono gli uni di fianco agli altri". Poi ha spiegato che l’Italia e gli Usa hanno una visione comune su diversi dossier. “Per quanto riguarda la difesa della libertà e della democrazia in Ucraina, lavoriamo insieme, per una pace giusta che significa libertà e non resa per Kiev".

Il solido legame tra i due Paesi non verrà meno dopo il passaggio di consegne con il ritorno dell’amministrazione Trump. Lo ha sottolineato Tajani, che ha espresso gratitudine per il lavoro con Blinken e ha detto che il rapporto con gli Usa "non è legato certamente a questo o all’altro governo". Il legame, dunque, è destinato a sopravvivere.