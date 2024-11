Pedro Sanchez, dopo la moglie ecco il fratello: crolla la famiglia, bomba della magistratura

28 novembre 2024 a

Brutte notizie in casa Sánchez. Dopo l'indagine ai danni della moglie, nel mirino della giustizia ci finisce anche il fratello del premier spagnolo: è stato iscritto nel registro degli indagati. L'accusa è quella di presunti reati "contro l'amministrazione pubblica". Eppure, riferisce l'avvocato Emilio Cortés, David Sánchez è "sicuro della sua innocenza". Raggiunto dai microfoni di radio Cadena Ser, il legale torna sul caso. Alla base delle accuse alcune presunte irregolarità nella sua assunzione per un posto di lavoro dipendente.

Il fratello del premier è quindi "fiducioso sul fatto che questa storia finirà presto" e a gennaio farà una dichiarazione davanti alla giudice che cura il caso. Negli ultimi mesi, diverse denunce contro persone vicine a Pedro Sánchez, tra queste anche quella contro suo fratello David, sono state recapitate nei tribunali da organizzazioni legate alla destra spagnola più radicale. Da una di esse è scaturita anche la causa in cui è indagata da mesi la consorte del premier, Begoña Gómez, per presunte irregolarità nell'ambito di sue attività professionali.

È proprio dalla stessa organizzazione che è partita la denuncia ai danni di David. Il fratello del leader socialista dovrà dunque comparire in tribunale il 9 gennaio. Oltre a lui sono state chiamate a testimoniare altre otto persone tra cui il presidente del Consiglio provinciale di Badajoz e il socialista Miguel Angel Gallardo. L'inchiesta ruota attorno a due filoni: possibili irregolarità nell'assunzione del fratello di Sanchez come responsabile dell'Ufficio dello Spettacolo della Provincia, e presunti reati contro l'erario per un possibile trasferimento della residenza fiscale in Portogallo. La giudice istruttrice Beatriz Biedma Rojano vuole inoltre indagare sulle azioni detenute da David Sanchez presso la banca Bbva.