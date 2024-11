Donald Trump, la cena che fa impazzire la sinistra: incontro con Mark Zuckerberg

28 novembre 2024 a

Il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, è andato a Mar-a-Lago per incontrare a cena il presidente eletto Donald Trump. Il proprietario di Facebook aveva bannato Trump dai social dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori trumpiani avevano assalto il Congresso nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. È stato il vice capo dello staff per le politiche della Casa Bianca, Stephen Miller, a rivelare a Fox News l’incontro nel resort di Trump.

"Mark - ha sostenuto Miller - ha i propri interessi e la propria compagnia, ma ha detto chiaramente di voler sostenere il rinnovamento dell’America sotto la guida del presidente Trump". Mesi fa, in un libro intitolato "Save America", il tycoon aveva accusato Zuckerberg di aver "complottato" contro di lui durante le elezioni del 2020 e aveva minacciato una rappresaglia se questa cosa si fosse ripetuta nelle presidenziali di novembre.

"Potrebbe passare - aveva detto Trump - il resto della sua vita in prigione". Intanto il presidente eletto, Trump, si muove anche sulla composizione della sua squadra e sui rappresentanti della Casa Bianca che in futuro dovranno gestire situazioni calde come quella in Ucraina. E proprio oggi Kiev "accoglie con favore la decisione del nuovo presidente statunitense Donald Trump di nominare Keith Kellogg nuovo rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina", fa sapaere corso di una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Georgyi Tikhij. Il rappresentante del dicastero ha spiegato che Kellogg "non è una persona sconosciuta" per l’Ucraina, in quanto l’ambasciata ucraina a Washington mantiene da tempo i contatti con il funzionario. "Stiamo aspettando di cooperare con Kellogg in un nuovo ruolo", ha aggiunto.