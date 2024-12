Siria, colpito anche il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo. Tajani: "Gravi danni"

01 dicembre 2024 a

"Il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni": lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lanciando un "appello a tutte le parti in conflitto in Siria perché sia tutelata la popolazione civile". "Continuiamo ad assicurare ogni possibile assistenza agli italiani in Siria", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Intanto la tensione rimane alta. L'esercito siriano continuerà a contrastare i "gruppi terroristici" nel nord del Paese, che "comprendono solo il linguaggio della forza". A dirlo è stato il presidente della Siria Bashar al Assad nel corso di un colloquio telefonico con Badra Gunba, presidente ad interim dell'Abkhazia. Assad ha affermato che i gruppi che stanno conducendo un'offensiva nel nord-ovest del Paese dallo scorso 27 novembre "non rappresentano il popolo siriano o le istituzioni statali, ma servono piuttosto gli interessi dei loro finanziatori stranieri". Da qui la determinazione della Siria a "difendere la propria sovranità e integrità territoriale, impegnandosi a continuare le operazioni contro i terroristi e coloro che li sostengono in collaborazione con le forze alleate".

Intanto anche il premier israeliano ha fatto sapere di tenere monitorata la situazione. Dopo l'attacco dei miliziani jihadisti nelle province nord-occidentali di Idlib e Aleppo. Israele "sta monitorando costantemente gli sviluppi in Siria", sono state le parole di Benjamin Netanyahu nel corso di una visita a un centro di addestramento delle Forze di difesa israeliane (Idf). Stando a quanto riportato da Haaretz, Netanyahu ha quindi rimarcato che Israele è determinato "a difendere gli interessi vitali del paese" e "a preservare i risultati della guerra".