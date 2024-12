Kate Middleton, il forfait dopo aver ricevuto l'emiro spaventa il Regno Unito: cos'è successo

03 dicembre 2024 a

a

a

Dopo mesi di assenza dalla scena pubblica a causa del tumore che la ha colpita, Kate Middleton è tornata a svolgere i suoi doveri reali. Nel dettaglio, la principessa del Galles - accompagnata dal marito, il principe William - ha accolto a Londra l’emiro del Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, arrivato nella capitale britannica insieme alla sua prima moglie, Sheikha Jawaher.

Un evento che segna il ritorno ufficiale di Kate Middleton agli impegni istituzionali dopo aver completato il ciclo di chemioterapia. Ma l'occasione è stata caratterizzata dall’assenza della regina Camilla, ancora convalescente per i postumi di un’infezione al torace. Su consiglio dei medici, la consorte di Re Carlo III è stata invitata a limitare le sue attività per risparmiare energie.

Il programma della visita di Stato dell'emiro include molteplici appuntamenti. Al Thani e Sheikha Jawaher attraverseranno il Mall in carrozza, visiteranno l’Abbazia di Westminster e l’emiro terrà un intervento congiunto alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lord. Tra gli eventi più attesi, un banchetto ufficiale organizzato nella sala da ballo di Buckingham Palace, che vedrà discorsi di re Carlo e dell’emiro di fronte ai rappresentanti di entrambi i Paesi.

Kate Middleton torna in pubblico, ma un'assenza funesta la festa: ansia a Londra

Eppure, nonostante il freschissimo ritorno alle attività ufficiali, Kate Middleton ha fatto sapere non sarebbe stata presente al banchetto. Stando a quanto rivelato dalla Bbc, prenderanno invece parte all'evento il principe William e la regina Camilla, che nonostante la convalescenza ha confermato la sua presenza all'evento. Re Carlo sarà al centro della serata, con un discorso volto a consolidare i rapporti tra Regno Unito e Qatar. L'assenza di Kate Middleton, ovviamente, ha fatto suonare qualche campanello d'allarme nel Regno Unito, che ama in modo profondo e devoto la Duchessa. Certo, le sue condizioni sono enormemente migliorate. Ma, con tutta probabilità, Kate Middleton non è ancora pronta per una intera giornata di impegni istituzionali. Meglio, dunque, evitare il banchetto.