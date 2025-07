Rosie Roche, morta a 20 anni la cugina di William e Harry: una pistola accanto al corpo

È stata trovata morta a 20 anni Rosie Roche, cugina dei principi d'Inghilterra William e Harry. La notizia risale allo scorso 14 luglio: il ritrovamento è avvenuto nella casa di famiglia a Norton, nel Wletshire. La ragazza era la nipote di un fratello della principessa Diana. Secondo quanto riferisce The Sun, accanto al suo corpo è stata rinvenuta “un’arma da fuoco”. Dai media, inoltre, è trapelato che Rosie stava preparando i bagagli per un viaggio imminente insieme ad alcuni amici. A trovarla priva di vita la madre e la sorella.

La 20enne, ricordata come una ragazza brillante e affettuosa, studiava Letteratura Inglese all’università di Durham. Il necrologio pubblicato sul Yorkshire Post descrive Rosie come una “sorella incredibile” e una giovane donna dal cuore grande. Per i funerali e la cerimonia commemorativa è stata scelta la forma privata, come richiesto dalla famiglia. La notizia ha sconvolto non solo i familiari, ma anche chi conosceva la giovane nella sua quotidianità.