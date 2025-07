Re Carlo, il giardino maledetto di Highgrove: accuse al sovrano, cosa sta succedendo

In Inghilterra uno dei mestieri più difficili è fare il giardiniere di Sua Altezza Reale. Re Carlo III, infatti, ha una vera vocazione per il giardinaggio. Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Sunday Times, dietro i giardini di Highgrove, curati personalmente dal monarca da oltre 40 anni, si nasconderebbero tensioni sempre più crescenti.

Negli ultimi tre anni, il sovrano ha fatto piazza pulita dei suoi dipendenti. Ben 11 dei 12 giardinieri ufficiali hanno infatti lasciato l'incarico, compreso il capo giardiniere e il suo vice. Sempre secondo il quotidiano britannico, il motivo non riguarderebbe solo lo stipendio, che in passato è stato molto vicino al salario minimo. Ma anche le aspettative molto elevate del Re. Carlo III è meticoloso con le sue piante, tanto da ispezionare il parco con forbici da potatura in mano, lasciando ai dipendenti appunti scritti a mano in inchiostro rosso. Alcuni apprezzano la sua dedizioni, altri invece contestano i suoi commenti considerati troppo severi.