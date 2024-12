Barnier cade, Macron corre all'Eliseo. Francia senza governo, la "maledizione" in aula contro Marine Le Pen

04 dicembre 2024 a

a

a

La Francia è di nuovo senza governo. Dopo soli tre mesi il premier Michel Barnier va a casa: passa infatti all'Assemblée Nationale la mozione di sfiducia della gauche, votata anche dalla destra di Marine Le Pen. E' il secondo governo della Quinta repubblica francese rovesciato da una mozione di sfiducia dopo quello di Georges Pompidou nel 1962.

Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che in estate aveva deciso di rimandare il Paese alle urne dopo la sconfitta alle elezioni europee di giugno, scommettendo tutto su un governo di minoranza sostenuto, di fatto, dalla desistenza della Le Pen e del suo Rassemblement National, primo partito inParlamento, è appena rientrato dall'Arabia Saudita dove era in visita di stato. Secondo voci confermate, Macron intenderebbe nominare un successore entro poche ore. "Non vuole presentarsi questo weekend davanti a Donald Trump senza un governo, è una questione di credibilità nazionale", assicurano fonti molto vicine all'Eliseo.

In aula, Barnier ha lottato fino all'ultimo non senza riservare parole molto dure alla Le Pen. "Siamo al momento della verità" e della "responsabilità", ha affermato il primo ministro in Parlamento, dove è stato accolto da un applauso di un minuto e mezzo di tutti i deputati che lo hanno sostenuto fino a oggi.

"Due giorni fa ho ritenuto responsabile il mio governo. Ho preso questa decisione dopo aver dimostrato ascolto, rispetto e dialogo, che hanno portato il governo a migliorare ogni giorno il suo testo su diversi punti importanti", ha dichiarato per primo. "Questa è la realtà. Ho provato ad affrontarla presentando testi finanziari difficili. Avrei preferito distribuire dei soldi, anche se non ne abbiamo. Ma questa realtà resta lì, non scomparirà per la magia di una mozione di sfiducia. Questa realtà sarà ricordata da qualsiasi governo, qualunque esso sia". Rivolgendosi alla Le Pen, Barnier ha poi aggiunto: "Non ho la sua stessa idea di sovranità e di patriottismo" "dopo aver visto le sue misure".