Danno la colpa a Marine Le Pen ma il caos istituzionale è il fallimento dell'Eliseo

06 dicembre 2024

Attenzione, il governo francese non è caduto perla dabbenaggine del presidente Emmanuel Macron e le sue improbabili quanto catastrofiche strategie, ma perché c’è una trama dietro, il disegno del male oscuro che vuole destabilizzare e conquistare prima la Francia e poi l’Europa (e forse anche il mondo). Ovviamente “il male” francese è sempre lo stesso da qualche anno, si tratta di Marine Le Pen che secondo la stampa internazionale ben informata ha tramato fin dall’inizio perché andasse come è andata, facendo sopravvivere il governo Bernier finché lo ha ritenuto necessario e poi lo mandasse gambe all’aria insieme al suo Paese.