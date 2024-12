Esplosione all'Aia: "Ci sono vittime". Si cerca un'auto: "Andata via a tutta velocità"

07 dicembre 2024 a

Un’esplosione ha devastato un condominio e distrutto cinque appartamenti a Tarwekamp, nella città dei Paesi Bassi dell’Aia. Secondo i soccorritori fino a 20 persone sono intrappolate sotto le macerie. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Il sindaco Van Zanen ha riferito che tra i feriti c’è un bambino di 4 anni. L’esplosione ha causato un incendio che i vigili del fuoco stanno cercando di domare. Una fila di ambulanze è stata vista in attesa nelle vicinanze dell’esplosione. I residenti del quartiere nord-orientale di Mariahoeve a L’Aia hanno sentito prima dell’alba un enorme boato e delle urla. Una donna ha raccontato ai media locali di aver pensato a un terremoto. Le autorità olandesi hanno inviato sul posto una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, con quattro cani addestrati a trovare le vittime sotto le macerie. La squadra era già stata utilizzata durante il devastante terremoto in Turchia del 2023.



La polizia è alla ricerca di un’auto che intorno alle 6,15, poco dopo l’esplosione che ha devastato un condominio a L’Aja, «si è allontanata a velocità molto elevata». «Cerchiamo testimoni» si legge in un post della polizia su X. Un portavoce della polizia sul luogo del disastro ha affermato che le informazioni sull’auto sono arrivate tramite «testimoni», anche se non si sa quale sia la marca nè si hanno dettagli su chi ci fosse a bordo.