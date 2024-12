Meloni-Trump, vertice a Parigi: dopo l'incontro la foto che fa impazzire la sinistra

08 dicembre 2024 a

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni dopo la cerimonia di riapertura di Notre Dame a Parigi. Lo riferiscono fonti alla Cnn. I due si sono incontrati durante il ricevimento organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron. È stato un "incontro privato", ha aggiunto la fonte.

"E' stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all'Eliseo con Donald J.Trump ed Elon Musk". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Facebook nel quale sono pubblicate anche due foto dell'incontro con il presidente eletto Usa e il patron di Tesla e Space X alla cena offerta dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione della riapertura di Notre-Dame. E nel corso della cerimonia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver avuto un incontro "positivo e fruttuoso" con Donald Trump ed Emmanuel Macron a Parigi. "Tutti noi vogliamo che questa guerra finisca il prima possibile e in modo giusto", ha aggiunto sui social Zelensky, "Abbiamo parlato del nostro popolo, della situazione sul campo e di una pace giusta", ha proseguito, aggiungendo che i tre leader hanno "concordato di continuare a lavorare insieme". Il tycoon dunque comincia a tessere la trama diplomatica che nei prossimi mesi potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici dell'Occidente.