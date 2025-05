DiMartedì, Di Battista insulta Meloni: "Mani sporche di sangue"

Duro attacco di Alessandro Di Battista al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante l’ultima puntata DiMartedì, programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. Si discute del fatto che l'UE è pronta a rivedere l'accordo commerciale con Israele per violazione dei diritti umani nella striscia di Gaza. Hanno votato a favore 17 Paesi, l'Italia e la Germania invece no.

Di Battista ci va giù netto: "Meloni prende le distanze, perché non ha fatto niente dall'8 Ottobre, da quando è iniziato il genocidio in Palestina. E anche l'Unione europea non ha fatto niente: 17 pacchetti di sanzioni alla Russia, niente contro uno Stato terrorista e genocida come Israele. Oggi, evidentemente costretti dalle opinioni pubbliche, ho visto grandi manifestazioni nelle grandi città europee, alcuni leader europei hanno deciso di discutere dell'ipotesi di cancellare alcuni accordi con Israele. Neppure questo è stato accettato da parte di Giorgia Meloni e della Germania".