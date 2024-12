Siria, diversi Stati si rifiutano di far atterrare Assad: l'ultima mossa disperata

08 dicembre 2024 a

Bashar Assad ha lasciato la Siria dopo aver dato ordine che ci fosse un pacifico passaggio di potere. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dalla Bbc. Mosca ha aggiunto che non è chiaro dove si trovi e che il ministero non ha preso parte ai colloqui sulla sua partenza. Il presidente siriano Bashar al Assad potrebbe essersi diretto in Africa dopo essersi visto respingere da diversi paesi.

A sostenerlo, parlando con la Tass, è stato Anas al-Abda, membro del comitato politico della Coalizione nazionale delle forze di opposizione e rivoluzionarie siriane. "Non ci sono ancora notizie certe sulla posizione di Assad. Sappiamo che ha chiesto il permesso di recarsi in diversi Paesi, tra cui la Russia, ma gli è stato rifiutato. Potrebbe essersi diretto in qualche Paese dell’ Africa. Il popolo siriano, a sua volta, vuole che sia processato da un tribunale siriano", ha affermato. Intanto media siriani vicini all’opposizione siriana riportano un attacco aereo israeliano sull’aeroporto militare Al Mazzeh a Damasco. Israele ha bombardato anche le zone rurali di Daraa e Suwayda, nel sud della Siria. "Israele sta sistematicamente distruggendo tutte le brigate e i battaglioni del precedente regime nel sud della Siria, attaccando direttamente tutti i sistemi di difesa aerea, i depositi missilistici e gli impianti di sviluppo e produzione di armi che potrebbero minacciare Israele", ha detto la fonte.