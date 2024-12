Donald Trump, le 3 parole su Giorgia Meloni che fanno impazzire la sinistra

09 dicembre 2024 a

Altro che photo-opportunity. A incoronare Giorgia Meloni dopo il faccia a faccia con Donald Trump ed Elon Musk a Parigi, sabato sera a margine della riapertura della cattedrale di Notre Dame, è lo stesso neo-presidente degli Stati Uniti. Mentre in Italia giornali vicini all'opposizione come Repubblica e Stampa parlano in libertà di una "corsa" della premier in Francia per parlare con il leader americano, insomma, dagli Stati Uniti raccontano tutta un'altra storia.

In una intervista esclusiva al New York Post, il leader repubblicano che tornerà formalmente alla Casa Bianca a gennaio, tra poche settimane, ha parole al miele per il presidente del Consiglio. Trump sottolinea di aver avuto "un grande incontro" con Meloni, che descrive come dotata di "molta energia". "Sono stato molto con lei. È piena di energia, ti dirò. È fantastica (She is great, ndr)". Un bel attestato di stima per la leader di Fratelli d'Italia, che già con Musk a suo tempo, prima che Mister X, Tesla e SpaceX entrasse nella squadra di governo di Trump, aveva trovato un certo feeling, condividendo visione del mondo, della politica e degli investimenti.

Alla giornalista Niana Glebova del NY Post Trump ha confidato riguardo alla cena parigina con 60 leader internazionali: "Siamo andati molto d'accordo, si trattava di un gruppo simile a quelli quattro anni fa". Con loro "speriamo di raddrizzare un po' il mondo", ha concluso Donald con la solita grande ambizione.

"È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all'Eliseo con Donald J. Trump ed Elon Musk", aveva scritto sabato sui social la premier, condividendo la foto che la ritraeva con i due leader americani, sorridenti in un clima decisamente informale.