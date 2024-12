Nancy Pelosi, ricoverata in ospedale per una "brutta caduta": come sta ora

13 dicembre 2024 a

Ricoverata in ospedale a Lussemburgo dopo una brutta caduta l'ex speaker della Camera dei rappresentanti Usa, la dem Nancy Pelosi. Secondo il portavoce Ian Krager, la dem "ha subito un infortunio durante un impegno ufficiale ed è stata ricoverata in ospedale per una valutazione". Pelosi si trovava a Lussemburgo per l'80esimo anniversario dell'offensiva delle Ardenne. In ogni caso, il portavoce non ha specificato la natura dell’infortunio. Ma ha sottolineato che l'84enne "sta ricevendo cure eccellenti da medici e professionisti" e "continua a lavorare e si rammarica di non poter partecipare al resto degli impegni del Codel per onorare il coraggio dei nostri militari durante uno dei più grandi atti di eroismo americano nella storia della nostra nazione".

Fonti anonime hanno riferito al New York Times che la Pelosi avrebbe avuto una "brutta caduta" dopo essere inciampata mentre scendeva dalla scalinata del Palazzo Granducale a Lussemburgo. La delegazione parlamentare bipartisan statunitense era impegnata in un viaggio in Belgio e Lussemburgo in occasione della commemorazione dell'80esimo anniversario della battaglia del Bulge, durante l'offensiva delle Ardenne nella Seconda guerra mondiale.

