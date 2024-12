Generale Kirillov, il Cremlino: "Terrorismo di Kiev. All'attentatore garantita fuga sicura in un Paese Ue"

18 dicembre 2024 a

Dopo l'attentato in cui è stato ucciso il generale Igor Kirillov a Mosca, il botto del monopattino a pochi chilometri dal Cremlino, ecco che il Cremlino stesso prende posizione su quanto accaduto. L'ordine di uccidere il generale Kirillov, afferma Dimitry Peskov, portavoce del Cremlino, è stato dato "dal regime di Kiev che "non disdegna tali metodi di lavoro". Le parole di Peskov vengono rilanciate dalla Tass. "I nostri servizi speciali stanno lavorando in modo efficiente e rapido - ha aggiunto - è ovvio chi sono gli organizzatori di questo atto terroristico. Il regime di Kiev non disdegna metodi di lavoro terroristici”.

E ancora, Peskov afferma che l'attentato "prova la giustezza delle nostre azioni nell'operazione militare speciale" in Ucraina. "Capiamo chiaramente chi è il nostro nemico, e di cosa è capace", ha aggiunto Peskov. Dunque arrivano le condoglianze di Vladimir Putin per Kirillov e il suo assistente, morto nello stesso attentato. "Le più sentite condoglianze di tutti, e le più sentite condoglianze del presidente a questo riguardo", ha concluso Peskov.

Nel frattempo il presunto colpevole dell'omicidio di Kirillov, comandante delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica delle Forze armate russe, e del suo assistente Ilya Polikarpov, è stato individuato un cittadino dell'Uzbekistan. L'uomo sarebbe stato reclutato dai servizi segreti di Kiev, secondo la versione fornita dalle autorità di Mosca. L'Ucraina aveva già rivendicato l'attentato nelle ore immediatamente successive.

Lo riferisce una nota del Servizio di sicurezza federale (Fsb). "E' stato arrestato un cittadino della Repubblica dell'Uzbekistan, nato nel 1995, che ha fatto saltare in aria un ordigno esplosivo", si legge nella nota. Ieri il generale russo è morto in seguito a un'esplosione avvenuta a Mosca causata da un ordigno piazzato su un monopattino.

Stando a quanto riferito dall'Fsb, per effettuare le operazioni di sorveglianza, l'attentatore ha noleggiato un'auto e vi ha installato una telecamera Wi-Fi, il cui filmato è stato trasmesso agli organizzatori dell'attacco terroristico che farebbero base a Dnipropetrovsk, in Ucraina.

Ieri mattina, quando Kirillov e il suo assistente sono usciti dall'edificio situato sulla Prospettiva Ryazanskij, l'uomo arrestato ha fatto esplodere la bomba tramite un comando a distanza. Il cittadino uzbeko per commettere l'omicidio ha ricevuto una promessa di pagamento di 100 mila dollari e una "fuga sicura" in un Paese membro dell'Ue.

"I dipendenti dei servizi speciali ucraini coinvolti nell'organizzazione dell'attacco terroristico verranno trovati e riceveranno una meritata punizione", ha sottolineato l'Fsb. "Siamo fiduciosi - ha aggiunto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalle agenzie locali - che tutti gli organizzatori e gli autori dell'omicidio di Igor Kirilov saranno trovati e puniti, chiunque siano, ovunque si trovino".