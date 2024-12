Putin concede la cittadinanza russa a Giancarlo Del Monaco: chi è l'italiano più amato a Mosca

20 dicembre 2024 a

Il presidente Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa al regista d'opera italiano Giancarlo del Monaco. Lo riporta Ria Novosti citando un decreto presidenziale del Cremlino. Del Monaco, 80enne nato a Venezia, è figlio del celebre tenore Mario del Monaco ed è stato regista e scenografo del Rigoletto andato in scena al teatro Bolshoi di Mosca lo scorso novembre.

Nel 1991 Del Monaco ha debuttato come regista al Metropolitan Opera con The Girl of the West di Giacomo Puccini. Nella sua carriera ha messo in scena più di 100 opere nei principali teatri di tutto il mondo ed ha ricoperto il ruolo di direttore generale di diverse compagnie d'opera e festival in Italia e all'estero, diventando uno dei registi teatrali più importanti della sua generazione.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha spiegato di essere al lavoro per organizzare una conferenza di pace con la Russia. "Stiamo lavorando per far sì che si possa finalmente avere una conferenza di pace analoga a quella che si è svolta in Svizzera prima dell'estate, con la presenza di Russia, Cina, India e Brasile, in modo che si possa sancire una tregua o un cessate il fuoco. Non possiamo lavorare ragionevolmente senza gli Stati Uniti, l'Occidente non può dividersi e, in ogni caso, si deve continuare a lavorare in sintonia con gli americani, che sono gli unici in grado di garantire la sicurezza dell'Ucraina, con una forza economica e militare che l'Europa non possiede".

"Senza gli Stati Uniti - sostiene Tajani in un colloquio con i media vaticani - non si vince nessuna partita, credo quindi che si debba lavorare anche con la nuova amministrazione Usa per aprire una nuova stagione che è quella del cessate il fuoco, senza che ciò significhi la sconfitta dell'Ucraina". L'Europa "non può che essere l'alleato principale degli Stati Uniti in questa fase, e protegge l'Ucraina, che è candidata a far parte dell'Unione europea. Noi italiani abbiamo sempre detto in maniera molto chiara, anche quando abbiamo fornito materiale militare all'Ucraina, che siamo per garantire l'indipendenza dell'Ucraina e non siamo in guerra con la Russia".