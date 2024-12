Attentato a Magdeburgo, chi è il "dottor Taleb": saudita, contro l'Islam, fan di Musk e di sinistra

21 dicembre 2024 a

a

a

Un medico saudita in Germania da tempo, 50 anni, cospirazionista e contro l'Islam radicale: è questo lo sconvolgente identikit di Taleb Al Abdulmohsen, l'uomo arrestato a Magdeburgo accusato di aver travolto con la sua auto a folle velocità la folla ai mercatini di Natale. Il bilancio riferisce di due morti, di cui un bambino, e diverse decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni.

L'unica certezza, al momento, riguarderebbe una certa improvvisazione delle autorità tedesche: fonti saudite hanno detto a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell'autore dell'attentato. Come ha ricordato la Bild, l'attentatore etichettato subito come un "lupo solitario" aveva pubblicato e ripostato dichiarazioni estremiste sul suo account X accusando la Germania di voler islamizzare l'Europa.

Inizia a circolare, soprattutto a sinistra, una lettura molto "tagliata" della vicenda: il dottor Taleb viene descritto come "un fan di Elon Musk, di un cospirazionista Usa come Alex Jones e dell'attivista di destra britannico Tommy Robinson": "Se ascolti qualcuno come Tommy Robinson o anche Elon Musk... Se senti qualcosa sull'islamizzazione, penserai: 'Loro due sono teorici della cospirazione'. Ma posso dire per esperienza che tutto ciò che dice Robinson, Musk, Alex Jones, o chiunque sia descritto dai media tradizionali come un radicale o estremista di destra, sta dicendo la verità", scriveva il medico saudita. Tuttavia, come sottolinea Der Spiegel, l'attentatore sosteneva di non essere di destra, descrivendosi di sinistra. Un cortocircuito che complica ulteriormente il quadro.

Secondo il sospetto attentatore, lo Stato tedesco sta conducendo una "operazione segreta" per dare la caccia e "distruggere le vite" degli ex-musulmani sauditi in tutto il mondo, mentre allo stesso tempo ai jihadisti siriani viene concesso asilo in Germania". Per anni è stato un attivista che consigliava soprattutto le donne dell'Arabia Saudita su come fuggire dal loro Paese. Era molto attivo su X e gestiva anche un sito web con informazioni sul sistema di asilo tedesco. Negli ultimi tempi, i suoi toni si sono accesi. A novembre ha formulato su X quattro "richieste dell'opposizione liberale saudita", il cui primo punto è: "La Germania deve proteggere i suoi confini dall'immigrazione illegale. È stato dimostrato che la politica delle frontiere aperte era un piano della Merkel per islamizzare l'Europa", ha scritto riferendosi all'ex cancelliera tedesca. Tra le altre cose, ha anche chiesto che tutti coloro che "attaccano i rifugiati provenienti dall'Arabia Saudita" siano perseguiti con coerenza. Il movente dell'attacco però, secondo la polizia al momento rimane poco chiaro. Le autorità di sicurezza hanno annunciato che "non è ancora possibile classificare in modo definitivo" quanto accaduto. "Non conosciamo ancora i retroscena del reato, stiamo valutando tutto”, ha dichiarato una portavoce della polizia.