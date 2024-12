Russia, lunga fila di tank verso Kiev: cos'ha in mente Putin, un video inquietante

21 dicembre 2024 a

Il video che riprende una lunga fila di carri armati russi verso l'Ucraina è subito diventato virale sui social e ha allarmato Kiev. Nel filmato si vedono i tank che escono da una fabbrica russa su una linea ferroviaria e sono diretti verso i confini di Mosca. In molti, però, si chiedono se si tratta di una prova di forza da parte di Putin, che potrebbe voler dare una svolta alla guerra, oppure solo di propaganda. I carri armati in questione sono dei T-90M, evoluzione moderna della serie T-90, e rappresentano uno degli strumenti più avanzati nelle forze corazzate russe.

Il T-90M, al momento, rappresenta uno dei carri armati più letali in servizio nelle forze armate russe. Dotato di un cannone da 125 mm 2A82-1M, risulta essere più preciso e più potente rispetto ai modelli precedenti. Il sistema di controllo del tiro, inoltre, è stato aggiornato, permettendo così al carro di colpire obiettivi in movimento con maggiore accuratezza. Sul piano della protezione, invece, questo tank presenta un sistema di blindatura reattiva, che migliora la sua capacità di resistere ai colpi di missili anticarro e armi da fuoco ad alta energia. Con una corazza fatta di materiali compositi e acciaio, è infatti uno dei carri armati più protetti da usare in guerra.

Il sistema di difesa attiva Arena-M, inoltre, è in grado di intercettare missili anti-carro e altri proiettili, migliorando ancor di più la protezione del veicolo in battaglia. Anche se il T-90M rappresenta un importante passo in avanti rispetto ai modelli più vecchi come il T-72 e il T-80, finora il suo utilizzo sul campo di battaglia non ha garantito risultati decisivi. Questa tipologia di carro armato, infatti, sebbene più protetta rispetto ai modelli precedenti, non riesce comunque a evitare del tutto le nuove minacce. Le forze ucraine, infatti, supportate da tecnologie occidentali, sono riuscite a sfruttare le debolezze del sistema di comando russo, distruggendo così diversi carri armati sul campo.