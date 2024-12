Taleb, l'attentatore del mercatino di Natale? La Germania era stata avvertita, cosa hanno sottovalutato

Le autorità tedesche sarebbero state avvisate per tre volte dall'Arabia Saudita del potenziale pericolo rappresentato da Taleb al-Abdulmohsen, il cittadino saudita responsabile dell’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo. Lo riporta il quotidiano tedesco Der Spiegel. L'uomo era a bordo del suv nero che ieri, venerdì 20 dicembre, ha investito le persone che erano al mercatino, piombando sulla folla e provocando cinque morti e decine di feriti. Dai controlli fatti successivamente, sono emerse delle dichiarazioni estremiste da lui pubblicate e ripostate sul suo account X. Dichiarazioni che accusavano la Germania di voler islamizzare l'Europa.

Pare che l'uomo, un medico di 50 anni residente in Germania dal 2006, ma originario dell'Arabia Saudita, fosse sotto l'effetto di droghe al momento dell'attentato. Inoltre, stando a quanto trapelato finora, al-Abdulmohsen sarebbe stato un simpatizzante della forza di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). Per il quotidiano Bild, avrebbe condiviso sui social contenuti favorevoli all'AfD e al suo atteggiamento nei confronti dell'Islam. Fra i post, sarebbe stata scoperta anche una foto ritoccata dell'ex cancelliera Angela Merkel che tiene in mano un cartello con su scritto "Ho distrutto l'Europa".

Ma non è tutto: dal profilo su X dell'attentatore è emersa anche la foto di un fucile d'assalto Ar-15. Si tratta dell'arma più utilizzata nelle stragi di massa negli Usa. L'ultimo post del medico saudita sulla piattaforma risale a poche ore prima dell'attacco al mercatino di Natale: l'uomo accusava la polizia tedesca di controllargli la posta e di aver rubato una chiavetta usb da una lettera.

