Ucraina, valanga di droni armati: battaglia nei cieli della Russia, la risposta di Mosca è devastante

I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno distrutto durante la notte 42 droni ucraini su cinque regioni della Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo secondo quanto riportano Tass e Ria Novosti. "La scorsa notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 42 veicoli aerei senza pilota ucraini", ha detto il ministero. 20 UAV sono stati abbattuti sulla regione di Oryol, otto droni sono stati distrutti sulle regioni di Rostov e Bryansk, cinque droni sono stati eliminati sulla regione di Kursk e uno sul Kuban. Intanto la Russia afferma di aver occupato altri due villaggi nell’est dell’Ucraina, nuova conquista territoriale dell’avanzata militare di Mosca. Con una dichiarazione pubblicata oggi su Telegram, il ministero della Difesa russo riferisce che le sue truppe hanno "liberato" il villaggio di Lozova, nella regione nordorientale di Kharkiv, e di Krasnoye, Sontsivka per gli ucraini, nel Donetsk. Sul fronte della diplomazia poi, il Presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato in Ucraina il direttore della Cia Bill Burns.

"L’ Ucraina - dice Zelensky - è stata visitata da Bill Burns durante la sua ultima visita come direttore della CIA. Abbiamo avuto molti incontri con lui durante questa guerra e gli sono grato per l’aiuto. Di solito tali incontri non vengono divulgati pubblicamente e tutti i nostri incontri - in Ucraina, in altri paesi europei, in America e in altre parti del mondo - si sono svolti senza notizie ufficiali. Ma ora, dopo l’ultima visita, vale la pena dirlo apertamente. Auguro il meglio a te e alla tua famiglia, Bill! Che la fortuna ti sostenga. Non divulghiamo segreti, ma restiamo in contatto. Probabilmente ci rivedremo e vedremo sicuramente come questa guerra finirà con una pace reale e affidabile, per la quale stiamo lavorando insieme".