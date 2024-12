Martina Voce aggredita dal suo ex con 30 coltellate a Oslo: "Non si fermava più"

22 dicembre 2024 a

Una studentessa fiorentina di 21 anni, Martina Voce è stata ferita con trenta coltellate dall’ex fidanzato a Oslo in Norvegia. La ragazza "è stata colpita - riporta il quotidiano - con un coltello alla carotide ed è ricoverata nel reparto di rianimazione di un ospedale della capitale norvegese dove ha subito una prima operazione di 7 ore". L’aggressore sarebbe un informatico norvegese di 24 anni di origini indiane. Come riporta la polizia di Oslo l ’uomo è stato accusato di tentato omicidio. La ragazza era al lavoro in un fast-food del quartiere di Vulkan quando è stata aggredita. Alcuni dipendenti sono intervenuti per fermare l’aggressore, che è rimasto ferito nelle colluttazione.

A quanto pare l'aggressore era il suo ex. La relazione fra i due era finita dopo l’estate. Era stata la ragazza a dire basta. Ma lui non era d'accordo. Da qui una valanga di messaggi insitenti per riaprire la relazione. Lei lo ha bloccato sui social e gli ha chiesto di smettere. Venerdì, però, il giovane di origini indiane, è andato al fast food in cui Martina lavora come general manager e lì si è consumata la tragedia dopo una lite. Pare abbia usato un coltello da cucina. Il primo colpo glielo ha sferrato in faccia, colpendo l’orecchio sinistro e poi il collo. Da questo momento l'aggressore non si è fermato più sferrando almeno altre 28 coltellate mentre i colleghi di Valeria la soccorrevano. Una storia terribile.