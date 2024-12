American Airlines, "stop a tutti i voli": clamoroso, non parte nessuno

24 dicembre 2024 a

Brutte, anzi pessime, notizie per chi si è trovato viaggiare negli Stati Uniti il giorno della Vigilia di Natale. American Airlines ha fatto sapere di aver bloccato tutti i voli. La causa? Un grave "problema tecnico" che ha costretto la compagnia aerea a tenere a terra tutti i suoi velivoli. "Stiamo riscontrando un problema tecnico con tutti i voli American Airlines", si legge in una nota diffusa dalla stessa compagnia aerea. "La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza", si aggiunge, precisando che "il nostro team sta lavorando per risolvere il problema in modo che possiate tornare in tutta sicurezza dalla vostra famiglia". L'American Airlines non ha fornito dettagli sulla natura del problema tecnico.

Un imprevisto che però non è durato a lungo. La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha infatti autorizzato a volare gli aerei dell'American Airlines dopo un breve stop dovuto a un problema tecnico a livello - sostengono - di sistema. Poco prima delle 7 del mattino, ora della costa orientale Usa, l'autorità di regolamentazione aveva disposto il blocco di tutti i voli American Airlines negli Stati Uniti su richiesta della compagnia aerea dopo che questa aveva segnalato un problema tecnico che riguardava l'intero sistema con milioni di persone in viaggio per le vacanze. Poi la rassicurante notizia per coloro che si ricongiungeranno con la propria famiglia nel giorno di Natale.

Intanto altri voli vengono definitivamente sospesi fino al 22 gennaio. Si tratta di quelli commerciali tra Iran e Siria. Lo ha reso noto il capo dell'Autorità per l'Aviazione civile iraniana, Hossein Pourfarzaneh, secondo cui le nuove autorità siriane ad interim non hanno rilasciato le licenze necessarie alle compagnie aeree della Repubblica islamica.