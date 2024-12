Vladimir Putin, l'offensiva nel giorno di Natale: pioggia di missili sull'Ucraina

25 dicembre 2024 a

L'offensiva nel giorno di Natale, massiccia, sanguinosa, voluta da Vladimir Putin. Sono diversi i feriti, alcuni in gravi condizioni, per i durissimi attacchi aerei sull'Ucraina lanciati questa mattina dalla Russia, che hanno fatto scattare gli allarmi in tutto il paese.

Caccia russi Tu-95 MS hanno lanciato numerosi missili da crociera contro l'Ucraina sul Mar Nero, secondo l'aeronautica militare di Kiev. "Il nemico sta di nuovo attaccando il nostro sistema energetico su larga scala", ha scritto su Facebook il ministro dell'Energia German Galushchenko. Almeno quattro persone sono rimaste ferite nella città nord-orientale di Kharkiv a causa di un pesante lancio di razzi, secondo le autorità. "Altre due vittime sono in gravi condizioni", ha detto il sindaco Ihor Terekhov su Telegram.

L'esercito russo ha effettuato almeno sette attacchi segnalano le autorità ucraine che riferiscono di incendi e danni alle infrastrutture civili. Sono state segnalate esplosioni anche dalla città orientale di Dnipro, secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform. A causa degli attacchi in corso, sono state prese misure in Ucraina per limitare il consumo di elettricità, ha comunicato l'operatore della rete elettrica Ukrenerho.

E oggi, 25 dicembre, la città più colpita ancora una volta è stata Kharkiv, che è stata oggetto di un "massiccio lancio di razzi" da parte di missili balistici, secondo le autorità locali. Almeno sei persone sono rimaste ferite.