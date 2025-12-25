Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Zelensky a Putin: "Un sogno, che muoia". Mare di Barents, scontro Russia-Nato

giovedì 25 dicembre 2025
Zelensky a Putin: "Un sogno, che muoia". Mare di Barents, scontro Russia-Nato

( Afp)

2' di lettura

I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno condotto un’operazione di volo programmata sopra le acque internazionali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. Durante la missione, durata complessivamente più di sette ore — come precisato dal dicastero — i velivoli sono stati affiancati dai caccia Su-33 della Marina russa. Le autorità militari hanno inoltre segnalato che "In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia stranieri", da jet Nato. Insomma, altissima tensione nel giorno di Natale.

Nel frattempo, nel suo discorso dfel 25 dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha illustrato un nuovo piano di pace articolato in 20 punti, messo a punto insieme agli Stati Uniti e destinato a essere presentato a Mosca. La proposta non prevede una rinuncia formale dell’Ucraina all’adesione alla Nato, ma contempla l’ipotesi di una zona demilitarizzata nell’area orientale del Paese, oggi contesa da Putin, a condizione che la Russia ritiri le proprie forze da una porzione equivalente di territorio nella regione di Donetsk. Restano invece divergenze con Washington sulla futura amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Cremlino, lo spot di Natale umilia la Ue: "Tutta colpa di Putin"

Mosca deride ancora l'Europa. E questa volta lo fa con uno spot andato in onda sulla tv russa. La pubblicità,...

Il piano include anche garanzie di sicurezza per Kiev ispirate all’articolo 5 della Nato, il percorso di ingresso nell’Unione europea e la convocazione di nuove elezioni in tempi brevi. Nel suo intervento della vigilia di Natale, Zelensky ha espresso un auspicio rivolto al leader del Cremlino senza citarlo direttamente: "Oggi condividiamo tutti un sogno. 'Che muoia'. Ma quando ci rivolgiamo a chiediamo qualcosa di più grande, la pace per l'Ucraina".

Zelensky, il piano di pace inviato a Mosca e l'ipotesi "zona demilitarizzata"

Sono 20 i punti del piano di pace per la guerra in Ucraina concordato con gli Usa e l'Europa con molti punti fermi e...
tag
volodymyr zelensky
vladimir putin
nato
russia
mosca
mare di barents

Guerra verso la fine? Zelensky, il piano di pace inviato a Mosca e l'ipotesi "zona demilitarizzata"

Sulla tv russa Cremlino, lo spot di Natale umilia la Ue: "Tutta colpa di Putin"

Dopo il generale Mosca, un'altra autobomba: chi sono i due morti, Putin sotto assedio

ti potrebbero interessare

San Francisco nel caos, i robo-taxi si spengono in strada

San Francisco nel caos, i robo-taxi si spengono in strada

M.M.
Pedro Sanchez, gli sconcertanti auguri di Natale: per non offendere l'Islam

Pedro Sanchez, gli sconcertanti auguri di Natale: per non offendere l'Islam

Gaza, il primo bilancio dopo un mese di tregua

Gaza, il primo bilancio dopo un mese di tregua

Lodovico Festa
Zelensky, il piano di pace inviato a Mosca e l'ipotesi "zona demilitarizzata"

Zelensky, il piano di pace inviato a Mosca e l'ipotesi "zona demilitarizzata"